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11:14 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 22 850 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 850. Общее количество инфицированных достигло 3 471 053, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев пять дней не превышает 0,7%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО (0,3%), Республике Алтай, Кемеровской и Магаданской областях (0,4%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 003 в Санкт-Петербурге, 1 189 — в Московской области, 456 — в Нижегородской области, 389 — в Ростовской области, 388 — в Воронежской области. В настоящее время в России болеют 553 595 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 28 658. Всего уже вылечились 2 854 088 человек.

Число выписанных за сутки пациентов два дня превышает количество новых случаев заражения. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 82,2%. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 425 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 588 — в Московской области, 479 — в Ростовской области, 473 — в Ивановской области, 468 — в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 566 против 531 днем ранее, до 63 370.

Это стало максимумом с начала года — о большем количестве смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря. Тогда стало известно о 593 умерших.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,83%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 78 пациентов в Санкт-Петербурге, 26 — в Московской области, 22 — в Ростовской области, 18 — в Нижегородской области, 17 — в Воронежской области, 16 — в Иркутской области.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4 320, до 871 535. Днем ранее штаб сообщал о 5 001 новом случае заражения.

По информации оперативного штаба, за сутки из-за новой инфекции в Москве умерли 76 человек (днем ранее — 72). Всего в столице зарегистрировано 12 173 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 6 870 пациентов за сутки. За все время вылечились 715 438 человек. Все еще болеют 143 924 пациента.

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