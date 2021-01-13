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12:37 (мск), источник: Ведомости

Газ из хранилищ Украины на почти 100 млрд рублей оказался в залоге у российской НКО

Ряд активов бизнесмена из Украины Дмитрия Фирташа, включая природный газ стоимостью около 100 млрд руб., находятся в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов», сообщил РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 г.

Источник: Reuters

Издание отмечает, что активы Фирташа являются обеспечением по кредиту, который фонд предоставил холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF бизнесмена. Активы преимущественно относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений.

В залоге у российской НКО также оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Расчетная стоимость газа составляет почти 98 млрд руб.

Издание рассказало со ссылкой на украинское агентство «ЛІГАБізнесІнформ», что до 2014 г. химические комбинаты холдинга импортировали российский газ, но к 2015 г. в их хранилищах почти не осталось собственного газа.

Фонд промышленных активов, по данным РБК, был создан госкорпорацией ВЭБ. РФ в 2016 г., затем был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЭБа. Фонду были переданы проблемные кредиты, которые ВЭБ предоставлял до 2014 г. неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.

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