11:46 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки
За все время в стране выявили 3 495 816 заразившихся.
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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 763, до 3 495 816. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Это максимум с 2 января, когда стало известно о 26 301 заразившемся.
Число летальных исходов
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 27 956. Всего уже вылечились 2 882 044 человека. Число выписанных за сутки, согласно данным штаба, три дня превышает количество выявленных случаев. Доля выздоровевших выросла до 82,4%.