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16:05 (мск), источник: BFM.ru

ФСИН намерена задержать Навального по прилете в Москву

В УФСИН напомнили, что 29 декабря Навального объявили в розыск с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Источник: AFP 2020

Управление ФСИН по Москве предпримет все действия по задержанию Алексей Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

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В сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в четверг в «Интерфакс», говорится, что фактическое место нахождения осужденного Навального с 24 сентября управлению не известно, 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря Навального объявили в розыск с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

В ведомстве отметили, что, «учитывая указанные факты злостных нарушений, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

Как передает ТАСС, оппозиционер был объявлен в розыск после того, как несколько раз не явился в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу «Ив Роше».

Оппозиционер находился на восстановлении в Германии с конца августа. Ранее он заявил, что собирается прилететь в Москву 17 января.

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