16:05 (мск), источник: BFM.ru
ФСИН намерена задержать Навального по прилете в Москву
В УФСИН напомнили, что 29 декабря Навального объявили в розыск с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Управление ФСИН по Москве предпримет все действия по задержанию Алексей Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
В сообщении
В ведомстве отметили, что, «учитывая указанные факты злостных нарушений, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный».
Как передает ТАСС, оппозиционер был объявлен в розыск после того, как несколько раз не явился в
Оппозиционер находился на восстановлении в Германии с конца августа. Ранее он заявил, что собирается прилететь в Москву 17 января.