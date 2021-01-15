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07:33 (мск), источник: ТАСС

В Индонезии 26 человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений

ТАСС, 15 января. По меньшей мере 26 человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Источник: AFP 2020

Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере семь человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек.

Как сообщало агентство со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшими в четверг на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки.

По его данным, в случае если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами.

Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков. Как информирует портал Detik, по распоряжению президента Индонезии Джоко Видодо в пострадавшую от стихии провинцию Западный Сулавеси направилась министр по социальным вопросам Три Рисмахарини.

Ранее Detik информировал со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере три человека, 24 пострадали. Около 2 тыс. человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.

Агентство France-Presse сообщило со ссылкой на представителя местной спасательной службы, что под завалами обрушившегося здания больницы в административном центре провинции, городе Мамуджу, находятся более 10 человек.

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