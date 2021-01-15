08:15 (мск), источник: РБК
В США прокуратура решила допросить сына Трампа по делу о растрате
Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала Дональда
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Генпрокуратура Колумбии подала в суд на инаугурационный комитет Трампа соответствующий иск еще год назад, в январе 2020 года. Следователи полагают, что команда президента неправомерно использовала более $1 млн из средств комитета, который освобожден от налогов как некоммерческая организация.
В прокуратуре также утверждали, что комитет арендовал помещения в принадлежащем Трампу отеле во время его инаугурации в 2017 году по завышенной цене.
Вопросы к
«Это бронирование было организовано личным помощником Дональда
В декабре по этому делу следователи на протяжении пяти часов допрашивали дочь президента Иванку Трамп.
Расследования о возможных хищениях и нецелевых тратах средств инаугурационного комитета активизировалось в США на фоне итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам
После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента взяли штурмом Капитолий, Трампа, членов его команды и поддерживающих действующего президента американцев начали блокировать в социальных сетях. После бессрочной блокировки аккаунта