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08:15 (мск), источник: РБК

В США прокуратура решила допросить сына Трампа по делу о растрате

Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала Дональда Трампа-младшего, сына действующего президента США, на допрос в рамках расследования неправомерного использования его отцом средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN.

Источник: AFP 2020

Генпрокуратура Колумбии подала в суд на инаугурационный комитет Трампа соответствующий иск еще год назад, в январе 2020 года. Следователи полагают, что команда президента неправомерно использовала более $1 млн из средств комитета, который освобожден от налогов как некоммерческая организация.

В прокуратуре также утверждали, что комитет арендовал помещения в принадлежащем Трампу отеле во время его инаугурации в 2017 году по завышенной цене.

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Вопросы к Трампу-младшему возникли после того, как офис генпрокурора Колумбии выяснил, что бронирование номеров в отеле Loews Madison на $50 тыс. осуществлял помощник сына президента.

«Это бронирование было организовано личным помощником Дональда Трампа-младшего. Контракт был подписан от имени Trump Organization близким другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — заявил истец.

В декабре по этому делу следователи на протяжении пяти часов допрашивали дочь президента Иванку Трамп.

Расследования о возможных хищениях и нецелевых тратах средств инаугурационного комитета активизировалось в США на фоне итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам из-за несогласия с итогами голосования и решили объявить ему импичмент.

После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента взяли штурмом Капитолий, Трампа, членов его команды и поддерживающих действующего президента американцев начали блокировать в социальных сетях. После бессрочной блокировки аккаунта Трампа-старшего в Twitter Трамп-младший написал в соцсети, что весь мир смеется над Америкой. «Мао [Цзэдун], [Владимир] Ленин и [Иосиф] Сталин улыбаются», — добавил он.

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