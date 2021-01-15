Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
12Скончался модельер Пьер Карден
11:45 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проверяет информацию о гибели фельдшера в Тюменской области

По данным СМИ, мужчина забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, старшая медсестра заставила его вернуться и забрать оборудование. По пути от больницы до села фельдшера сбила машина.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Тюменской области проводит проверку сообщений местных средств массовой информации о гибели фельдшера, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«По первым публикациям в местных СМИ, которые появились в декабре, проводим проверку, она еще не завершена», — сказали в прокуратуре.

По информации СМИ, трагедия произошла 18 декабря.

Фельдшер забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, старшая медсестра отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Денег на автобус у фельдшера не было, а служебный автомобиль ему якобы не дали.

Мужчина прошел 27 километров от больницы до села, когда его сбила машина.

В департаменте здравоохранения области сообщили, что произошедшее не было связано с профессиональной деятельностью и произошло вне рабочего времени. «Он не являлся сотрудником скорой помощи, а работал в отделении профилактики», — уточнили там.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области, фельдшер шел по трассе, не соблюдая правила передвижения по дорожной полосе.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Очные занятия во всех школах России возобновятся с 18 января
КНДР представила «самое мощное в мире оружие»
Ученые дали объяснение феномену повторного заражения COVID-19
«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
В небе над Иркутском взорвался метеорит
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 3,5 млн
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Кино
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» ушел из жизни в возрасте 71 года
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
Красивая? А посмотрите на её мужа в возрасте
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь