Прокуратура проверяет информацию о гибели фельдшера в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Тюменской области проводит проверку сообщений местных средств массовой информации о гибели фельдшера, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
«По первым публикациям в местных СМИ, которые появились в декабре, проводим проверку, она еще не завершена», — сказали в прокуратуре.
По информации СМИ, трагедия произошла 18 декабря.
Фельдшер забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, старшая медсестра отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Денег на автобус у фельдшера не было, а служебный автомобиль ему якобы не дали.
Мужчина прошел 27 километров от больницы до села, когда его сбила машина.
В департаменте здравоохранения области сообщили, что произошедшее не было связано с профессиональной деятельностью и произошло вне рабочего времени. «Он не являлся сотрудником скорой помощи, а работал в отделении профилактики», — уточнили там.
Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области, фельдшер шел по трассе, не соблюдая правила передвижения по дорожной полосе.