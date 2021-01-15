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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР завершил расследование еще одного дела экс-полковника Захарченко

Расследования еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко завершено, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Уже осужденный на 12,5 лет колонии Захарченко обвиняется в получении взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Источник: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«По данным следствия, в 2007—2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — сказала госпожа Петренко.

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Предприниматели, входившие в эту организованную группу — Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — объявлены в международный розыск. Также фигурантами уголовного дела проходят Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов. По версии следствия, они были соучастниками экс-полковника. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Его обвили в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Имущество Захарченко и его близких в размере 9 млрд руб. было обращено в доход государства. В июне 2019 года его приговорили его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника и госнаград. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

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