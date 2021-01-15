15:55 (мск), источник: BBC News Русская служба
Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении автобуса с эстакады в
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Управление пожарной охраны
Инцидент случился вечером в четверг. Причина аварии пока неизвестна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.
«Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты», — написал в «Твиттере» замначальника пожарной службы Пол Хоппер.
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