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15:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады

По меньшей мере восемь человек пострадали при падении автобуса с эстакады в нью-йоркском районе Бронкс. Погибших нет.

Источник: TWITTER/FDNY

Управление пожарной охраны Нью-Йорка выложило в «Твиттере» фото автобуса-«гармошки», передняя часть которого свисает с эстакады, доставая кабиной до мостовой, а задняя часть остается на эстакаде.

Инцидент случился вечером в четверг. Причина аварии пока неизвестна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.

«Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты», — написал в «Твиттере» замначальника пожарной службы Пол Хоппер.

Член городского совета Нью-Йорка Марк Левин сообщил в соцсети, что службы чрезвычайных ситуаций блокировали место «ужасного происшествия».

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