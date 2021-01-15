Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура Франции расследует дело о получении Саркози денег из России

Прокуратура Франции начала предварительное расследование по подозрению в «торговле влиянием» со стороны бывшего президента страны Николя Саркози. Как пишет Mediapart, речь идет о консультативной деятельности Саркози в России.

Источник: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Расследование ведется с лета 2020 года после сообщений Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам о причинах, по которым Николя Саркози получил вознаграждение от российской страховой компании «РЕСО-Гарантия». По данным издания, бывший президент заключил многолетний консалтинговый контракт с компанией на €3 млн в 2019 году.

Сейчас следствие выясняет, работал Саркози законно как консультант или же занимался «потенциальной лоббистской деятельностью».

Напомним, в декабре 2020 года уголовный суд Парижа отложил до марта решение по делу Николя Саркози, обвинявшегося в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. Национальная финансовая прокуратура Франции требовала приговорить его к четырем годам лишения свободы, два из них условно.

По информации следователей, он пытался получить у судьи при посредничестве адвоката сведения о ходе так называемого «дела Бетанкур». Оно связано с якобы незаконно полученными от владелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур средствами на избирательную кампанию — Николя Саркози был в рамках этого расследования оправдан.

 Вакцинация в ЕС приняла неожиданный оборот
1 погибший и 12 обмороженных - страшный Новый год в снежном плену
Россия начала выход из Договора по открытому небу
ЦБ предупредил банки о списании выплат на детей в счет долгов
Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады
Экс-полковника Захарченко обвинили во взятках на 1,4 млрд рублей
Странный объект в небе над Австралией вызвал споры в Сети
Кабмин Нидерландов ушел в отставку из-за скандала с пособиями
«КАМАЗ» столкнулся в воздухе с вертолетом на этапе «Дакара»
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Самые красивые женщины по версии мужчин
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Новости партнеров
Назван самый удобный для жизни город в мире
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Кино
Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Актеру Питеру Марку Ричману было 93 года
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Соратник Навального: люди с мозгами не верят в расследование
Gnezdo.ru
Жена Панфилова сразила своей красотой
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Новости партнеров
Ни в коем случае, никогда не спрашивайте у зека "Сколько времени?"
Дрожжина подала в суд на дочь Баталова
Голикова рассказала о новой индексации пенсий россиян в 2021
Три признака, что вы уже переболели короной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь