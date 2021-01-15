WSJ оценила в 40% разницу между реальным и официальным числом жертв пандемии по всему миру

Официальное число умерших от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру приближается к 2 млн человек, однако на самом деле количество жертв пандемии может составлять больше 2,8 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные расчеты.
Всего WSJ насчитала больше 821 000 избыточных смертей, которые, по ее данным, не учтены в официальной статистике COVID-19.
Издание проанализировало доступные данные 59 стран, на которые приходится примерно четверть населения мира и около трех четвертей всех зарегистрированных смертей от COVID-19 к концу 2020 года. К концу осени эти страны в сумме отчитались о почти 17 млн смертей. Если бы не пандемия, смертность в них могла бы составить около 15 млн, пишет WSJ со ссылкой на статистику предыдущих лет. Смертность в этих странах превысила средний уровень больше чем на 12%, уточняет газета.
По официальным данным, непосредственно с COVID-19 связано меньше двух третей этих избыточных смертей, пишет издание. Но источники в области здравоохранения считают, что «многие, если не большинство, избыточных смертей» напрямую связаны с этим заболеванием — особенно если речь идет о первой волне пандемии, когда многим умершим не проводили тесты, добавляет WSJ, не называя экспертов.
Кроме того, некоторые смерти были косвенно связаны с пандемией — из-за загруженности больниц или локдаунов люди могли не получить медицинскую помощь своевременно.
Ранее РБК, проанализировав данные Росстата, писал, что уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года оказался рекордным за десять лет. Издание ссылалось на соотношение количества умерших на 10 000 живущих за соответствующие периоды 2011−2020 годов. К 2019 году смертность в России опустилась до 102,9 человека на 10 000 населения (январь—октябрь), однако в 2020 году на фоне пандемии выросла больше чем на 10% — до 113,2. Выше последний раз показатель был в 2010 году, когда на фоне аномально жаркого лета он достиг 119,3, писал РБК.
В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 11 месяцев смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По ее словам, более 80% прироста смертей обусловлено коронавирусом и заболеваниями, которые он спровоцировал.