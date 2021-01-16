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21:21 (мск), источник: ТАСС

Fox: иранская ракета во время учений упала в океан в 30 км от торгового судна

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Иранские военные в субботу в ходе учений осуществили запуски ракет, одна из них упала в Индийском океане примерно в 30 км от места, где находилось торговое судно. С таким утверждением выступил американский телеканал Fox News.

Источник: AP 2020

По словам его источников, «минимум одна ракета» упала в воду «в опасной близости» от судна. Какого именно, не уточняется. По сведениям телеканала, ударная группа ВМС США, в состав которой входит авианосец Nimitz, находилась «на расстоянии примерно 100 миль (160 км) от того места, где взорвались минимум две иранские баллистические ракеты» после удара об воду.

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Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что Nimitz, обеспечивавший безопасность вывода военнослужащих США из Сомали, останется на Ближнем Востоке на фоне якобы имеющихся угроз со стороны Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выражал мнение, что США стремятся найти предлог для развязывания войны с Ираном.

Он также утверждал, что поступившие из Ирака разведданные свидетельствуют о том, что «израильские агенты-провокаторы планируют атаки против американцев, ставя уходящего [президента США Дональда] Трампа в безвыходное положение с ложным поводом к войне».

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