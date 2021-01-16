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21:29 (мск), источник: Известия

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом сообщило минэнерго республики в субботу, 16 января.

Источник: РИА "Новости"

«В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что система сработала во время опытно-промышленной эксплуатации энергоблока при проведении тестирования систем и оборудования. Добавляется, что после отключения энергоблока радиационный фон в районе станции в норме.

12 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на номинальный уровень мощности, при котором продолжились статические и динамические испытания.

Этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока станции начался 22 декабря после получения соответствующих разрешений коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии. Тогда специалисты начали поэтапно поднимать мощность реактора первого энергоблока до номинальной.

Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, в тот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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