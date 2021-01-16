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21:37 (мск), источник: Известия

Полиция начала операцию в аэропорту Франкфурта из-за бесхозного багажа

Полицейская операция проходит в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани 16 января.

Частично закрыты один из терминалов, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования, следует из Twitter-аккаунта аэропорта.

Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников Службы безопасности на месте.

По данным Frankfurter Neue Presse, операция связана с обнаруженным на территории воздушной гавани бесхозным багажом.

Однако в полиции отметили, что найденный предмет оказался неопасным.

По информации Frankfurter Allemagne, свидетели видели, как мужчина и женщина оставили чемоданы на паспортном контроле, крича «Аллах акбар».

Сотрудники службы безопасности немедленно начали розыск и эвакуировали пассажиров, вскоре после этого двое предполагаемых преступников были задержаны спецназом.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Однако, как сообщил собеседник агентства, в нем не было ни взрывчатки, ни оружия.

Подробности происшествия не приводятся.

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