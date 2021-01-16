23:11 (мск), источник: Известия
Полицейская операция в аэропорту Франкфурта завершилась
Полицейская операция в аэропорту Франкфурта,
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«Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения (аэропорта) последовательно разблокируются федеральной полицией. Это может привести к временным задержкам», — говорится в сообщении.
Ранее издательская группа RND со ссылкой на собственные источники сообщала о задержании в аэропорту двух человек, третий был объявлен в розыск.
В аэропорту был обнаружен бесхозный багаж, чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам, в нем не оказалось ни взрывчатки, ни оружия.
Терминал № 1 используется для рейсов авиакомпании Lufthansa. В частности, сюда прилетают рейсы из московского аэропорта Домодедово. В терминале № 1 есть специальный русифицированный павильон. Помимо Lufthansa, здесь также обслуживаются все партнеры по Star Alliance. Терминал № 1 используется для транзитных рейсов Lufthansa и ее партнеров.
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