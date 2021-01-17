Приставы в 2020 году арестовали имущество должников на 180,7 млрд рублей

«Общая стоимость арестованного имущества в отчетном периоде [составила] более 180,7 млрд рублей, в том числе заложенного имущества — свыше 76,3 млрд рублей», — указано в материалах.
На принудительную реализацию для погашения долгов было передано имущество стоимостью более 108,5 млрд рублей. От его продажи получено почти 15 млрд рублей.
В материалах поясняется, что часть имущества не удалось продать в связи с признанием торгов несостоявшимися, с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа, отсрочкой, рассрочкой исполнения по решению суда. Среди других причин — приостановление исполнительного производства, его прекращение, а также банкротство либо ликвидация юридического лица-должника.
«Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 млрд рублей», — сообщили в ФССП.
На 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество общей стоимостью 55,4 млрд рублей.