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03:48 (мск), источник: ТАСС

Приставы в 2020 году арестовали имущество должников на 180,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Приставы за 11 месяцев 2020 года арестовали имущество должников на общую сумму, превышающую 180,7 млрд рублей, от продажи выручено почти 15 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

«Общая стоимость арестованного имущества в отчетном периоде [составила] более 180,7 млрд рублей, в том числе заложенного имущества — свыше 76,3 млрд рублей», — указано в материалах.

На принудительную реализацию для погашения долгов было передано имущество стоимостью более 108,5 млрд рублей. От его продажи получено почти 15 млрд рублей.

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В материалах поясняется, что часть имущества не удалось продать в связи с признанием торгов несостоявшимися, с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа, отсрочкой, рассрочкой исполнения по решению суда. Среди других причин — приостановление исполнительного производства, его прекращение, а также банкротство либо ликвидация юридического лица-должника.

«Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 млрд рублей», — сообщили в ФССП.

На 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество общей стоимостью 55,4 млрд рублей.

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