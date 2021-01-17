Посольство РФ в Турции заявило об отсутствии жертв при крушении сухогруза

Дипмиссия выясняет обстоятельства крушения и судьбу экипажа сухогруза, затонувшего, по информации турецких властей, в районе провинции Бартын.
«Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Ранее губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом.
Была начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия, передает «РИА Новости».
Губернатор провинции Синан Гюнер сообщил ранее, что три человека из состава экипажа российского сухогруза были спасены.
Ранее, 13 января, стало известно о крушении на юге Японии панамского сухогруза.
Все 22 члена экипажа были спасены.