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15:00 (мск), источник: Известия

Два моряка с затонувшего российского сухогруза погибли у берегов Турции

Два члена экипажа российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов в Турции, погибли. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Источник: Twitter

«На борту затонувшего сухогруза находились 13 человек, все граждане России. К настоящему моменту спасены пять человек, обнаружены тела двух погибших», — привело его слова Анатолийское агентство.

Издание Haber также сообщило о двух погибших.

«Два члена экипажа погибли на сухогрузе, затонувшем в Бартыне», — написала газета в Twitter.

Число спасенных российских моряков с сухогруза увеличилось до пяти.

Ранее, 17 января, Гюнер сообщил о спасении трех моряков из состава экипажа российского сухогруза. В районе Инкуму затонул сухогруз с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

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