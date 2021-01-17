Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 январяРазделение Римской империи, авиакатастрофа над Паломаресом, мощное землетрясение в Японии и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
15:54 (мск), источник: Известия

Росморречфлот назвал число россиян на затонувшем в Турции сухогрузе

Два гражданина России из 12 членов экипажа находились на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер уточнил, что 13 членов экипажа затонувшего судна являются гражданами Украины, а не России.

Ранее в этот день он сообщил, что сухогруз с российским флагом затонул в районе Инкуму. Ведется спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Трех человек уже спасли, два моряка погибли. Позднее стало известно о спасении пятерых членов экипажа. Поиски восьми моряков продолжаются. ВМС Турции направили фрегат для помощи в поисково-спасательных работах.

Причиной крушения сухогруза у берегов Турции могли стать плохие метеоусловия. Об этом 17 января сообщили турецкие власти.

 Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12%
Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится
Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в марте
Скончался депутат Госдумы и герой Советского Союза Антошкин
В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию
«Наполи» забил шесть голов «Фиорентине» в матче Серии А
В Сахаре выпал снег (фото)
В США 55 человек умерли после получения вакцин Pfizer и Moderna
Авто
Система EQ Boost: зачем она нужна в автомобилях AMG Электрический Mercedes-AMG? Да! Рассказывает о технологиях, которые помогают сокращать вредные выбросы и делают вождение более комфортным
Кино
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото В новом сезоне популярного сериала появятся также звезды «Папиных дочек» и «Ворониных» — Станислав Дужников и Андрей Леонов
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Беременная Перминова снялась для глянца в откровенном наряде Супермодель скоро станет мамой в четвертый раз
Леди
«Воплощение любви»: Нинидзе показала нежное фото с Виторганом Пара вместе уже больше года.
Новости партнеров
Голикова рассказала о новой индексации пенсий россиян в 2021
Ошибка в тюрьме, которая Ефремову будет дорого стоить
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Фото восьмой жены Дмитрия Киселева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь