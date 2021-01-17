15:54 (мск), источник: Известия
Росморречфлот назвал число россиян на затонувшем в Турции сухогрузе
Два гражданина России из 12 членов экипажа находились на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В ведомстве отметили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
Ранее в этот день он сообщил, что сухогруз с российским флагом затонул в районе Инкуму. Ведется спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.
Трех человек уже спасли, два моряка погибли. Позднее стало известно о спасении пятерых членов экипажа. Поиски восьми моряков продолжаются. ВМС Турции направили фрегат для помощи в
Причиной крушения сухогруза у берегов Турции могли стать плохие метеоусловия. Об этом 17 января сообщили турецкие власти.