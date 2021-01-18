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01:44 (мск), источник: Известия

Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана

Десятки американских граждан с оружием пришли к зданию парламента штата Мичиган в городе Ленсинг. Об этом сообщил телеканал MSNBC в воскресенье, 17 января.

Источник: AP 2020

По данным телеканала, обстановка рядом со зданием администрации спокойная. Несколько десятков человек находится возле парламента, они демонстративно носят стрелковое оружие, владение которым в штате разрешено.

Также сообщается, что полиция оцепила периметр здания, однако выйти на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. При этом за ситуацией наблюдают сотрудники нацгвардии, которые остановились рядом на джипах и броневиках, а в небе кружат вертолеты.

Сейчас в некоторых городах США усилены меры безопасности в связи с намеченной на 20 января инаугурацией избранного президента страны Джозефа Байдена и беспорядками, произошедшими на прошлой неделе в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.

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