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01:58 (мск), источник: Известия

Ущерб от налоговых преступлений за 10 лет составил 450 млрд

С 2011-го по сентябрь 2020 года предположительно установленный ущерб госбюджету от налоговых преступлений составил более 450 млрд рублей, рассказала в интервью «Известиям» зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным органам удалось вернуть в бюджет 208 млрд рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 млрд. Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба», — отметила она.

По словам Елены Леоненко, с 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло почти в полтора раза. Если в 2011 году следственными органами было возбуждено 1776 уголовных дел, то в 2019 году — уже 2560.

«Для оценки эффективности нашей работы важен удельный вес уголовных дел — сколько их возбуждено из того количества материалов, которые к нам поступают. Здесь наблюдается стабильная динамика: если в 2011 году значение составляло 17%, то за 2019 год — 56%. А по итогам девяти месяцев 2020-го — 66%. Это значит, что больше половины материалов, которые к нам поступают, составляют основу для уголовного преследования», — сообщила зампредседателя СК.

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