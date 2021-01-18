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09:36 (мск), источник: RTVi

Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки

Суд в Сеуле приговорил 18 января вице-президента Samsung Electronics и фактического главу всего концерна Ли Чжэ Ёна к двум с половиной годам тюрьмы за дачу взятки президенту страны и его подруге. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Бизнесмена заключили под стражу в зале суда.

Источник: AP 2020

По версии обвинения, Ли дал взятку бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и его подруге Чхве Сун Силь за поддержку со стороны властей, когда он получал полномочия по контролю над крупнейшей корпорацией страны после ухода из бизнеса его отца Ли Гон Хи.

В 2017 году Ли приговорили к пяти годам тюрьмы за оплату занятий конным спортом дочери Чхве Сун Силь и пожертвования спортивному фонду, которым руководила семья Чхве. На следующий года суд пересмотрел размер взятки в сторону значительного уменьшения и заменил Ли реальный срок на условный.

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В 2019 году Верховный суд потребовал возобновить дело, так как посчитал сумму взятки, указанную в приговоре, заниженной.

Лидеры южнокорейского бизнеса просили суд проявить снисходительность к Ли и учесть его помощь стране в преодолении экономических проблем, вызванных эпидемией коронавируса. Адвокаты бизнесмена утверждали, что он стал жертвой злоупотребления властью со стороны президента, а финансирование спортивных мероприятий было частью обычной деловой пркатики.

После того как стало известно о взятках главы Samsung президенту и его подруге, по стране прошли массовые акции протеста против коррупции, которые привели к отставке Пака. Его приговорили к 22 годам тюрьмы, а Чхве — к 18 годам.

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 Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки
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