09:36 (мск), источник: RTVi
Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки
Суд в Сеуле приговорил 18 января
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По версии обвинения, Ли дал взятку бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и его подруге Чхве Сун Силь за поддержку со стороны властей, когда он получал полномочия по контролю над крупнейшей корпорацией страны после ухода из бизнеса его отца Ли Гон Хи.
В 2017 году Ли приговорили к пяти годам тюрьмы за оплату занятий конным спортом дочери Чхве Сун Силь и пожертвования спортивному фонду, которым руководила семья Чхве. На следующий года суд пересмотрел размер взятки в сторону значительного уменьшения и заменил Ли реальный срок на условный.
В 2019 году Верховный суд потребовал возобновить дело, так как посчитал сумму взятки, указанную в приговоре, заниженной.
Лидеры южнокорейского бизнеса просили суд проявить снисходительность к Ли и учесть его помощь стране в преодолении экономических проблем, вызванных эпидемией коронавируса. Адвокаты бизнесмена утверждали, что он стал жертвой злоупотребления властью со стороны президента, а финансирование спортивных мероприятий было частью обычной деловой пркатики.
После того как стало известно о взятках главы Samsung президенту и его подруге, по стране прошли массовые акции протеста против коррупции, которые привели к отставке Пака. Его приговорили к 22 годам тюрьмы, а Чхве — к 18 годам.