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16:46 (мск), источник: ТАСС

Голунов на допросе рассказал подробности избиения полицейскими при задержании

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Журналист сообщил, что его задержали, когда он шел в кафе на Цветной бульвар. Ему сразу же отказали в звонке родственникам, коллегам или адвокату.

Источник: РИА "Новости"

Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде рассказал подробности своего задержания, в том числе о его избиении в отделе полиции, передает корреспондент ТАСС из суда.

По его словам, его задержали 6 июня 2019 года, когда он шел в кафе на Цветной бульвар. Ему сразу же отказали в звонке родственникам, коллегам или адвокату. Его привезли в отдел полиции для досмотра, в ходе которого заставили раздеться и приседать. «Коновалов зажал меня в угол и стал стягивать рюкзак и куртку, но у меня за спиной были наручники. Тогда с мне сняли наручники, а Сергалиев достал все вещи у меня из карманов. Телефон они поставили в авиарежим. Они сказали, что я должен раздеться, потом я дважды присел, и мне разрешили одеться», — сказал Голунов.

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После этого полицейские перешли к досмотру рюкзака. «Когда с меня сняли наручники, рюкзак поставили на стул, я старался его контролировать, но мог и что-то упустить. Полицейские открыли большое отделение рюкзака. Я увидел, что сверху лежит пакетик с цветными шариками, желто-зелеными, и сразу сказал, что у меня такого не было», — пояснил в ходе допроса журналист.

После ему сказали, что необходимо снять отпечатки пальцев, и он пояснил, что отказывается выполнять процедуры без адвоката. «Мне сказали, что надо откатать пальцы, я сказал, что не пойду без адвоката. После этого Уметбаев дважды ударил меня в висок», — рассказал Голунов.

«Я проходил процедуры, сдавал мочу, дул в трубочку, проходил тесты. Сказал доктору, что действия полиции незаконны, что меня избили и что-то подкинули. Требовал вызвать полицию, чтобы зафиксировать незаконные действия их коллег», — отметил журналист. Он также рассказал, как полицейские за ноги и плечи стаскивали его по лестнице — он ударился спиной и головой, получил много ссадин.

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