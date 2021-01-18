15:03 (мск), источник: ТАСС
В КЧР лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом могут находиться до 12 человек
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в
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«В поселке Домбай на горе
Собеседник агентства также добавил, что сход лавины мог быть принудительным.
Информация о происшествии поступила в 13:30 мск. «По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сказали в
В МЧС также добавили, что, по предварительным данным, под лавину попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе.
«По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 м», — сказал собеседник.
Накануне ГУ МЧС по