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15:03 (мск), источник: ТАСС

В КЧР лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом могут находиться до 12 человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

«В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек», — сказал источник.

Собеседник агентства также добавил, что сход лавины мог быть принудительным.

Информация о происшествии поступила в 13:30 мск. «По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сказали в пресс-службе.

В МЧС также добавили, что, по предварительным данным, под лавину попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе.

Также оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека.

«По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 м», — сказал собеседник.

Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В ведомстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

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