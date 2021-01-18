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17:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Потерпевшие требуют с Рамиля Шамсутдинова за убийство родственников 28 млн руб

Во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите оглашены суммы исков, которые пострадавшие предъявили срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Их заявили родственники пяти погибших и двух раненых на общую сумму 28 млн руб. Потерпевшие указали, что извинения подсудимого не были искренними, и попросили суд назначить ему строгое наказание.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Завтра в суде пройдут прения, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Ранее присяжные вынесли вердикт, что Рамиль Шамсутдинов виновен, но заслуживает снисхождения.

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Во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите, где продолжаются слушания по делу Рамиля Шамсутдинова, судья огласил иски, поступившие от родственников погибших и раненых. Как сообщил «Ъ» адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев, общая сумма исков составила 28 млн руб.

Родственники погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали возместить им в качестве морального вреда по 3 млн руб. Такую же сумму в исках указали раненные в результате стрельбы Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева требуют в качестве компенсации 5 млн и 8 млн руб. соответственно. Мать Владимира Евсеева изначально в иске указывала 16 млн руб. и теперь уточнила свое требование.

«Мы считаем иски необоснованными. По нашей информации, родственники уже получили компенсации от Минобороны РФ», — сказал «Ъ» Руслан Нагиев. Он добавил, что адвокаты сделали запрос в министерство, но информации пока не получили. «По данным СМИ, размер компенсаций составил от 5 млн до 6 млн руб. Мы задали на суде вопрос потерпевшим о суммах полученных компенсаций, но они не стали отвечать. А судья сказал, что это не имеет отношения к делу», — отметил Нагиев.

Потерпевшие в своих исках указали, что извинения, которые Рамиль Шамсутдинов принес им за смерть их родственников, были неискренними, и попросили суд назначить ему самое строгое наказание.

В конце года присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах, но заслуживающим снисхождения. Заседатели пришли к выводу, что за автомат он взялся в результате конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым. Сам Шамсутдинов в своем последнем слове в суде раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников убитых и раненых, но не стал извиняться перед супругой Пьянкова.

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Напомним, 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края рядовой Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате которой восемь человек были убиты, двое ранены.

В суде он говорил, что старшие по званию заставляли его учить армейский устав вместо сна и угрожали протереть его лицом ободок унитаза, если он не наведет чистоту в туалете.

Солдата судят по обвинению в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После того как в суде были зачитаны иски родственников, юристы потерпевших обратились с просьбой объявить перерыв в слушаниях, чтобы подготовиться к прениям. Следующее заседание назначено на вторник. Предполагается, что сразу после прений судья удалится в совещательную комнату для определения наказания подсудимому.

Екатерина Еременко, Иркутск

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