16:57 (мск), источник: ТАСС
Навального арестовали до 15 февраля
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Химкинский суд Москвы оставил Алексея Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.
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«Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля», — сказала адвокат.
Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.
Представитель МВД просила арестовать Навального для обеспечения его явки 29 января на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках дела «Ив Роше». После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.
Как сообщили ранее в
30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.