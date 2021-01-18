17:33 (мск), источник: ТАСС
Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии
ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода лавины в горах Домбая в
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«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, неместный», — сказал собеседник агентства.
Днем в поселке Домбай на горе
В оперативных службах ТАСС уточнили, что, по предварительной информации, спуск лавины был принудительным. Ее длина составила 300 м.
В воскресенье республиканское управление МЧС выпустило сообщение о лавинной опасности в горах республики до 18:00 18 января на высотах выше 2 тыс. м. В понедельник спасатели продлили предупреждение о повышенной опасности схода лавин.