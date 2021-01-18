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17:33 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

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«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, неместный», — сказал собеседник агентства.

Днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Как сообщали в МЧС, в момент схода лавины на трассе могли находиться от четырех до 12 человек, 170 человек задействованы в поисках. Шестерым попавшим под лавину удалось выбраться из-под снега самостоятельно. Пострадали четыре человека.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что, по предварительной информации, спуск лавины был принудительным. Ее длина составила 300 м.

В воскресенье республиканское управление МЧС выпустило сообщение о лавинной опасности в горах республики до 18:00 18 января на высотах выше 2 тыс. м. В понедельник спасатели продлили предупреждение о повышенной опасности схода лавин.

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