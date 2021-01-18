21:32 (мск), источник: Ведомости
При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной ассоциации «Домбай»
Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай»
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было», — сказал он.
Ранее в МЧС России сообщили об извлечении тела одного погибшего. Лавина сошла у горы
Спасатели обследуют лавину и продолжают поиски. Как минимум шесть человек спаслись. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.