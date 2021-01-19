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06:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы

Сторона обвинения запросила 25 лет колонии солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

Суд начнет оглашать приговор в четверг, 21 января.

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«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — сказал гособвинитель.

Также сторона обвинения поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей. Сам Шамсутдинов гражданские иски не признал, а также отказался от последнего слова и участия в прениях.

28 декабря, присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

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