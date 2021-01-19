06:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы
Сторона обвинения запросила 25 лет колонии
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Суд начнет оглашать приговор в четверг, 21 января.
«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — сказал гособвинитель.
Также сторона обвинения поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей. Сам Шамсутдинов гражданские иски не признал, а также отказался от последнего слова и участия в прениях.
28 декабря, присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.
25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.