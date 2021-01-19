11:07 (мск), источник: Life.ru
Россиянам объяснили, зачем мошенники хотят узнать их СНИЛС
Эксперт напомнил, что при оформлении любых документов нельзя торопиться и поддаваться на провокации.
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Мошенники зачастую пытаются выяснить у доверчивых граждан номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС). Зачем он им нужен и чем опасно попадание этой информации в руки злоумышленников, объяснил первый
Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей.
Сигал напомнил, что сообщать эти данные нельзя никому. При этом мошенников вычислить достаточно просто: обычно они начинают давить на то, что гражданина ждут негативные последствия, если он не укажет номер пенсионного свидетельства. Основные эмоции, на которые опираются злоумышленники, это страх или жадность, поскольку их вызвать проще всего.
Эксперт порекомендовал оформлять все документы и сообщать данные только в официальных организациях, а у сотрудников просить удостоверить личность и место работы. Кроме того, следует внимательно прочитать любой договор перед подписанием, выяснив для себя все непонятные пункты.
Сигал заключил, что не стоит торопиться и поддаваться на провокации мошенников, чтобы не потерять свои деньги.