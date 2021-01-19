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10:01 (мск), источник: Известия

Уголовное дело о халатности возбуждено после схода лавины в Домбае

После гибели мужчины под лавиной в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом во вторник, 19 января, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

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«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (“Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека”)», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования проводится допрос свидетелей и очевидцев, а также изымаются интересующие следствие документы.

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18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

По информации РЕН ТВ, сход снежной массы произошел с высоты 2,7 тыс. м на участке с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги. Согласно данным специалистов, длина лавины составила около 800 м, а ширина 160 м. Глубина снежной массы варьируется от 1,5 до 5 м.

Изначально в МЧС сообщали, что в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. При этом РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Шесть человек выбрались из-под снега. Еще один человек погиб, им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Позднее четверо туристов, не выходивших на связь после схода лавины, были найдены при обходе гостиниц.

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