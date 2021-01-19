10:01 (мск), источник: Известия
Уголовное дело о халатности возбуждено после схода лавины в Домбае
После гибели мужчины под лавиной в поселке Домбай в
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«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (“Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека”)», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования проводится допрос свидетелей и очевидцев, а также изымаются интересующие следствие документы.
18 января в поселке Домбай на горе
По информации РЕН ТВ, сход снежной массы произошел с высоты 2,7 тыс. м на участке с 5-й по 4-ю очередь
Изначально в МЧС сообщали, что в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. При этом РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.
Шесть человек выбрались