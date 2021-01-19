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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В убийстве Япончика появились исполнители. Следствие считает киллерами уроженцев Абхазии

Следственный комитет России (СКР) определился с исполнителями убийства знаменитого вора в законе Вячеслава Иванькова, совершенного в 2009 году в Москве. По версии следствия, расправа над криминальным авторитетом — дело рук уроженцев Абхазии Астамура Бутбы и Нугзара Папавы, заочно арестованных на днях Басманным судом Москвы. Причем именно Бутба сделал роковой для Япончика выстрел из снайперской винтовки. Сейчас решается вопрос о задержании в Абхазии обвиняемых и их выдаче в Россию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщили в СКР, следствие установило, кто именно являлся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова в 2009 году — это имеющие гражданство России и Абхазии Астамур Бутба и Нугзар Папава. «По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана ''Тайский слон'' на Хорошёвском шоссе в Москве», — сообщили в следственном ведомстве. Нугзар Папава в момент стрельбы также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной машине — он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.

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«После совершения убийства Бутба и Папава убыли из России в Абхазию и в настоящее время, по имеющимся сведениям, находятся на территории указанной республики», — уточнили в СКР. В данный момент обоим заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ), оба фигуранта объявлены в международный розыск. Как ранее сообщал «Ъ», Басманный суд столицы заочно санкционировал их арест. «В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России, после чего они будут привлечены к уголовной ответственности за инкриминируемые преступления», — добавили в СКР.

Напомним, в рамках уголовного дела об убийстве Япончика ранее Басманный суд арестовал Каху Газзаева и Муртаза Шаданию. Они, по версии следствия, участвовали в доставке оружия к месту покушения, а также вели наблюдение за криминальным авторитетом и местом совершения преступления. По некоторым данным, на обоих обвиняемых следствие вышло благодаря показаниям одного свидетеля — некоей Ованесовой.

Защитники обоих арестованных называют ее весьма сомнительным источником информации, отмечая, что она якобы является наркоманкой, отбывающей наказание.

Вячеслав Иваньков был тяжело ранен вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе (спустя некоторое время вор в законе скончался в больнице). В него выстрелили из снайперской винтовки Дегтярева (СВД) из припаркованного неподалеку автомобиля. Основным мотивом убийства Япончика СКР считает личную неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

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Александр Александров

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