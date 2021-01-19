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15:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сторонницу Трампа подозревают в краже лэптопа Пелоси. ФБР ищет «русский след»

22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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На Уильямс ФБР вывел ее бывший бойфренд | Источник: Reuters

Сопротивления она не оказала, сообщил телеканал Си-би-эс.

Пока ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание и нарушении общественного порядка.

Два дня назад заместитель руководителя аппарата спикера нижней палаты Конгресса Дрю Хэммилл написал в «Твиттере», что после нападения на Капитолий из офиса его босса пропал лэптоп, использовавшийся исключительно для презентаций.

Сотрудник ФБР показал в суде под присягой, что на Уильямс спецслужбу вывел ее бывший бойфренд.

Тот утверждал, что прежняя подруга отправилась в Вашингтон с намерением украсть компьютер Нэнси Пелоси и продать его некоему русскому знакомому, связанному со Службой внешней разведки России.

По словам информанта, сделка по неизвестным причинам не состоялась, и Уильямс либо уничтожила компьютер, либо продолжает держать его у себя.

Агент показал, что ФБР проверяет это заявление. О местонахождении лэптопа (по другим данным, жесткого диска) не сообщается.

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Дело Райли Джун Уильямс — одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.

Уходящий президент Дональд Трамп утверждает, что победу у него украли путем фальсификаций. Убедительных доказательств этой версии нет.

В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

На кадрах телеканала Ай-ти-ви, снятых внутри Капитолия 6 января, видно, что женщина, похожая на Райли Уильямс, зовет людей подниматься за ней по лестнице. Офис Нэнси Пелоси расположен на втором этаже.

Телеканал взял интервью у матери Райли Уильямс в ее доме в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Она подтвердила, что на кадрах действительно ее дочь, и что в тот день Райли ушла, не сказав, куда отправляется.

Нэнси Пелоси — давний непримиримый критик Дональда Трампа.

Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтоне и других городах усилены меры безопасности. Столичный мэр Мюриел Баузер призвала сограждан не ездить в город в день инаугурации. Дональд Трамп отказался на ней присутствовать, что случилось в США впервые за 150 лет.

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