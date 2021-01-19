Сторонницу Трампа подозревают в краже лэптопа Пелоси. ФБР ищет «русский след»

22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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На Уильямс ФБР вывел ее бывший бойфренд | Источник:Reuters
Сопротивления она не оказала, сообщил телеканал Си-би-эс.
Пока ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание и нарушении общественного порядка.
Два дня назад заместитель руководителя аппарата спикера нижней палаты Конгресса Дрю Хэммилл написал в «Твиттере», что после нападения на Капитолий из офиса его босса пропал лэптоп, использовавшийся исключительно для презентаций.
A laptop from a conference room was stolen. It was a laptop that was only used for presentations. https://t.co/S7YGPnLaWy
Дело Райли Джун Уильямс — одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.
Уходящий президент Дональд Трамп утверждает, что победу у него украли путем фальсификаций. Убедительных доказательств этой версии нет.
В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.
На кадрах телеканала Ай-ти-ви, снятых внутри Капитолия 6 января, видно, что женщина, похожая на Райли Уильямс, зовет людей подниматься за ней по лестнице. Офис Нэнси Пелоси расположен на втором этаже.
FBI is investigating claims a pro-Trump supporter involved in the Capitol siege - and identified by ITV News - tried to sell a stolen computer to Russia, Global Security Editor @RohitKachrooITV has learned https://t.co/e71166PDBG
Телеканал взял интервью у матери Райли Уильямс в ее доме в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Она подтвердила, что на кадрах действительно ее дочь, и что в тот день Райли ушла, не сказав, куда отправляется.
Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтоне и других городах усилены меры безопасности. Столичный мэр Мюриел Баузер призвала сограждан не ездить в город в день инаугурации. Дональд Трамп отказался на ней присутствовать, что случилось в США впервые за 150 лет.
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