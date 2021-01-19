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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава КС Украины стал подозреваемым в подкупе свидетеля

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний, сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Источник: Конституционный суд Украины
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«Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины», — сказано на сайте ГБР Украины.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. КСУ считает, что Зеленский вышел за рамки своих полномочий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение суда об отмене уголовного наказания за недостоверное декларирование принято в интересах старых элит, и призвал поддержать законопроект о роспуске КСУ. Александр Тупицкий в ответ заявил, что действия президента «имеют признаки конституционного переворота».

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