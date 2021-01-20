В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Костромской области (0,1%), в Республике Тыва, Республике Алтай (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО (0,3%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 347 в Санкт-Петербурге, 488 — в Нижегородской области, 389 — в Воронежской области, 389 — в Свердловской области, 388 — в Ростовской области.
В настоящее время в России болеют 539 416 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 25 290. Всего уже вылечились 3 027 316 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 83,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 855 пациентов в Санкт-Петербурге, 494 — в Нижегородской области, 473 — в Смоленской области, 468 — в Мурманской области, 421 — в Ивановской области, 404 — в Республике Крым.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года. Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,85%, следует из данных штаба.
За сутки умерли 72 пациента в Санкт-Петербурге, 27 — в Ростовской области, 25 — в Красноярском крае, 19 — в Краснодарском крае, 16 — в Нижегородской области.