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11:08 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,6%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Костромской области (0,1%), в Республике Тыва, Республике Алтай (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО (0,3%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 347 в Санкт-Петербурге, 488 — в Нижегородской области, 389 — в Воронежской области, 389 — в Свердловской области, 388 — в Ростовской области.

В настоящее время в России болеют 539 416 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 25 290. Всего уже вылечились 3 027 316 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 83,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 855 пациентов в Санкт-Петербурге, 494 — в Нижегородской области, 473 — в Смоленской области, 468 — в Мурманской области, 421 — в Ивановской области, 404 — в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года. Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,85%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 72 пациента в Санкт-Петербурге, 27 — в Ростовской области, 25 — в Красноярском крае, 19 — в Краснодарском крае, 16 — в Нижегородской области.

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