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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Вооруженное подполье осталось без последнего амира

В Чечне ликвидирован последний из значимых лидеров вооруженного подполья, так называемый амир Аслан (Хамзат) Бютукаев. Факт его гибели подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Бютукаев считался одним из организаторов крупного теракта в Домодедово, когда погибли около 40 человек, а также ряда дерзких вылазок на Северном Кавказе.

Источник: Национальный антитеррористический комитет

О ликвидации остатков банды Аслана Бютукаева в среду первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он заявил о том, что республиканская полиция провела спецоперацию, в результате которой были убиты шесть боевиков (четверо уже опознаны). Среди них оказался и Бютукаев. Об этом руководитель республики уже доложил Владимиру Путину, который поздравил господина Кадырова с успешной операцией.

Позже информацию о ликвидации главаря боевиков подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете, уточнив при этом количество ликвидированных членов бандподполья.

«В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов. Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — сообщили в НАК.

Как ранее рассказывал «Ъ», Аслан Бютукаев во время существования вооруженного подполья «Имарат Кавказ» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) был одним из его руководителей, а после уничтожения этой организации присягнул также запрещенному в России террористическому «Исламскому государству» (ИГ). Тогда же он присвоил себе титул амира и взял новое имя — Хамзат. За ним числится целый ряд резонансных преступлений.

Бютукаев считается одним из организаторов взрыва в аэропорту Домодедово в 2011 году, когда погибли 37 человек и еще несколько десятков были ранены. Кроме того, в декабре 2014-го боевики Аслана Бютукаева напали на Грозный, захватив республиканский Дом печати и городскую школу. В ходе перестрелки тогда погибли 14 местных полицейских.

Наконец, в мае прошлого года, в разгар пандемии, отряд амира Бютукаева появился на окраинах Назрани. Обстреляв полицейских, боевики сумели уйти от преследования. Причем, уходя от погони, боевики зачем-то бензопилой срезали знаменитое грушевое дерево, которое считается культовым местом для последователей почитаемого в Ингушетии шейха Батал-Хаджи. После этого, говорят, к поиску главаря вооруженного подполья подключились и желающие отомстить ему за осквернение святыни баталхаджинцы.

Самому Бютукаеву силовики инкриминировали ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования) и другие особо тяжкие преступления.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение 5 млн руб. А в минувшем октябре чеченские силовики ликвидировали в Грозном четверых боевиков, подчинявшихся Бютукаеву. По оперативным данным, незадолго до этого они вернулись из Сирии, где воевали на стороне антиправительственных сил, а в России намеревались совершить резонансную вылазку.

Александр Александров

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