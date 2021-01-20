Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 январяДжимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, собрание первого парламента в Англии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
19:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Число интернет-преступлений в России выросло на 91%

МВД сообщило о резком увеличении количества IT-преступлений в 2020 году. Нарушений закона с использованием интернета стало больше на 91%, а при помощи мобильных телефонов — на 88%, информирует ведомство.

Источник: Reuters

«Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%», — отметили в пресс-центре МВД (цитата по ТАСС).

Общее число зарегистрированных преступлений в РФ за прошлый год увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%.

«Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, основанных на использовании информационно-телекоммуникационных технологий», — пояснили позднее в пресс-центре МВД.

В декабре 2020 года сообщалось, что МВД России намерено создать киберполицию. На прошлой неделе в СКР рассказали о росте киберпреступности в 20 раз за последние семь лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков ответил на расследование о «дворце Путина»
Это только начало: Трамп выступил с громкой прощальной речью
Дональд Трамп покинул Белый дом
СМИ: при взрыве в центре Мадрида погибли четыре человека
Аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России
Вооруженное подполье осталось без последнего амира
Пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина с переломом
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
В Роспотребнадзоре предупредили о новом нашествии тараканов
Gnezdo.ru
Какая красивая пара, а глянь на дочек (фото)
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Дети
Близкие Началовой прокомментировали новость о тайном ребенке певицы По мнению одной из подруг, такие заявления оскорбляют ее родителей
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь