19:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Число интернет-преступлений в России выросло на 91%
МВД сообщило о резком увеличении количества
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«Число преступлений, совершенных с использованием
Общее число зарегистрированных преступлений в РФ за прошлый год увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%.
«Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, основанных на использовании
В декабре 2020 года сообщалось, что МВД России намерено создать киберполицию. На прошлой неделе в СКР рассказали о росте киберпреступности в 20 раз за последние семь лет.