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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 887, общее количество инфицированных достигло 3 655 839, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В последние три дня число новых случаев заражения не превышает 22 тысяч в сутки. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, составил 0,6%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Костромской области, Чукотском АО (0,3%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 112 в Санкт-Петербурге, 1 092 — в Московской области, 493 — в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 390 — в Ростовской области.

В настоящее время в России болеют 533 789 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902. Всего уже вылечились 3 054 218 человек.

Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,5% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 4 194 пациента в Санкт-Петербурге, 1 250 — в Московской области, 483 — в Нижегородской области, 449 — в Тамбовской области, 402 — в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 612 против 597 днем ранее, это максимум с 24 декабря. Всего от инфекции умерли 67 832 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,86%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 79 пациентов в Санкт-Петербурге, 39 — в Московской области, 29 — в Красноярском крае, 25 — в Ростовской области, 18 — в Краснодарском крае.

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