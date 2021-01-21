В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Костромской области, Чукотском АО (0,3%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 112 в Санкт-Петербурге, 1 092 — в Московской области, 493 — в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 390 — в Ростовской области.
В настоящее время в России болеют 533 789 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902. Всего уже вылечились 3 054 218 человек.
Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,5% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 4 194 пациента в Санкт-Петербурге, 1 250 — в Московской области, 483 — в Нижегородской области, 449 — в Тамбовской области, 402 — в Свердловской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 612 против 597 днем ранее, это максимум с 24 декабря. Всего от инфекции умерли 67 832 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,86%, следует из данных штаба.
За сутки скончались 79 пациентов в Санкт-Петербурге, 39 — в Московской области, 29 — в Красноярском крае, 25 — в Ростовской области, 18 — в Краснодарском крае.