The very moment of the suicide bombing in Baghdad, horrifying pic.twitter.com/NmSk9FNIgd— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 21, 2021
13:04 (мск), источник: Ведомости
Минимум 31 человек погиб в результате взрывов в Багдаде
Два
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Ранены, по предварительным данным, 73 человека. Корреспондент телеканала отметил, что теракт произошел днем, в то время, когда рынок обычно переполнен.
Al Arabiya также отмечает, что ранее подобные операции постоянно проводили ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Однако с 2017 г. спецслужбы имели «некоторый успех» в ликвидации организации, хотя некоторые из ее ячеек все еще активны в некоторых районах страны.
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