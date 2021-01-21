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15:10 (мск), источник: Motor.ru

Угнанный с военного склада вездеход Humvee нашли в реке Лос-Анджелес

На прошлой неделе с военного склада Национальной Гвардии США похитили бронированный армейский внедорожник Humvee стоимостью 120 тысяч долларов (более 8,8 миллиона рублей по нынешнему курсу). Утром 20 января ФБР обнаружило автомобиль — преступники бросили его на осушенном участке забетонированного русла реки Лос-Анджелес.

На торги выставлен бронированный армейский внедорожник с муляжом пулемёта.

Как сообщает CNN, утром в пятницу, 15 января, преступник вломился на охраняемый склад Национальной Гвардии США в городе Белл, штат Калифорния. Он угнал бронированный Humvee, в котором, по некоторым данным, находились боеприпасы и оружие. 20 января ФБР опубликовало фотографию внедорожника в том самом месте, где он был найден — в русле реки Лос-Анджелес на юго-востоке города. О состоянии автомобиля полиция не сообщает, как и о том, было ли в салоне оружие.

Армейский Humvee до угона
Twitter.com/FBILosAngeles.

Ведутся поиски преступника, ему грозит до 10 лет заключения за кражу с военного объекта. Расследование случившегося продолжается, и ФБР назначило награду в 10 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет раскрыть личность угонщика и поймать его.

До сих пор неизвестно, как злоумышленнику удалось проникнуть на охраняемый объект в то время, когда Национальная Гвардия была переведена в режим повышенной готовности из-за инаугурации Джо Байдена.

Источник: Twitter.com/FBILosAngeles, CNN 5 военных джипов, ставших гражданскими.

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