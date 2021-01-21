Угнанный с военного склада вездеход Humvee нашли в реке Лос-Анджелес

На торги выставлен бронированный армейский внедорожник с муляжом пулемёта.
Как сообщает CNN, утром в пятницу, 15 января, преступник вломился на охраняемый склад Национальной Гвардии США в городе Белл, штат Калифорния. Он угнал бронированный Humvee, в котором, по некоторым данным, находились боеприпасы и оружие. 20 января ФБР опубликовало фотографию внедорожника в том самом месте, где он был найден — в русле реки Лос-Анджелес на юго-востоке города. О состоянии автомобиля полиция не сообщает, как и о том, было ли в салоне оружие.
Армейский Humvee до угона
Twitter.com/FBILosAngeles.
Ведутся поиски преступника, ему грозит до 10 лет заключения за кражу с военного объекта. Расследование случившегося продолжается, и ФБР назначило награду в 10 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет раскрыть личность угонщика и поймать его.
До сих пор неизвестно, как злоумышленнику удалось проникнуть на охраняемый объект в то время, когда Национальная Гвардия была переведена в режим повышенной готовности из-за инаугурации Джо Байдена.
Источник: Twitter.com/FBILosAngeles, CNN 5 военных джипов, ставших гражданскими.