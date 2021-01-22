05:08 (мск), источник: ТАСС
На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана
КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Два горняка погибли при обрушении горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав
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«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть). [Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Позднее второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», — рассказал собеседник агентства.
По данным регионального управления Ростехнадзора, проветривание на аварийном участке восстановлено, ведутся
Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе