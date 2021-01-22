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05:08 (мск), источник: ТАСС

На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Два горняка погибли при обрушении горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, которое произошло в результате выброса метана. Поиски еще одного горняка ведутся, сообщил ТАСС в пятницу оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.

Источник: Reuters

«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть). [Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Позднее второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», — рассказал собеседник агентства.

По данным регионального управления Ростехнадзора, проветривание на аварийном участке восстановлено, ведутся аварийно-спасательные работы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент аварии под землей находились 44 человека, из которых 41 эвакуировался.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты — 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.

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