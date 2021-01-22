10:34 (мск), источник: ТАСС
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Личность террориста в интересах следствия не разглашается.
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России предотвратили в Башкирии террористический акт против правоохранителей и задержали готовившего его россиянина. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в ФСБ.
Личность террориста в интересах следствия не разглашается. Из оборудованного им тайника изъято огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. В средствах связи задержанного обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», изобличающая его преступные намерения.
Как следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ, задержанный признался в подготовке взрыва.
На видео молодой человек находится с рядом тайником, где находилось оружие. «В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», — сказал он, отвечая на вопрос оперативника.