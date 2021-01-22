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11:28 (мск), источник: Известия

В России выявили 21 513 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили еще у 21 513 человек. Общее количество случаев за все время распространения этой инфекции в стране составило 3 677 352. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: Известия

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (3104), Москве (3037) и Подмосковье (1142). Также за последние 24 часа в России зафиксировано 580 летальных исходов, а полностью выздоровело 27 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Ранее, 20 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в России отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем в Европе.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране может сформироваться уже в первой половине 2021 года. По его словам, для этого требуется наличие иммунитета к болезни у 60% взрослого населения России. В планах властей привить от COVID-19 порядка 68,6 млн жителей.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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