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15:48 (мск), источник: Ведомости

Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

Владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, которых Интерпол объявил в розыск по делу о взрыве в порту Бейрута, не подлежат задержанию в России и выдаче компетентным органам иностранных государств. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре России.

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«Принимая во внимание, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — сообщили в ведомстве. В Генпрокуратуре подчеркнули, что запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении двух россиян к ним не поступали.

Новость
Взрыв в Бейруте: спецслужбы предупреждали власти Ливана за две недели

В середине января Al Jazeera со ссылкой на источник сообщила, что Интерпол выдал уведомления на арест двух россиян — владельца и бывшего капитана судна, доставившего в порт ливанского Бейрута 2700 т аммиачной селитры. Этот груз стал причиной взрыва, унесшего жизни 171 человека в августе 2020 г. По данным телеканала, уведомление об аресте было также выдано на имя гражданина Португалии Хорхе Морейре, который якобы купил взрывчатое вещество на грузинском заводе «Рустави Азот» для перевозки в Ливан.

До этого, в начале октября 2020 г., информационное агентство Ливана (NNA) сообщало, что Ливан попросил Интерпол арестовать владельца и капитана судна «российской национальности» после взрыва в порту Бейрута. Тогда же ливанские СМИ сообщали, что делегация следователей и представителей спецслужб Ливана посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна, российским бизнесменом.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа 2020 г. В результате инцидента погиб 171 человек, около 300 тыс. остались без жилья, еще 6 тыс. получили ранения. Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается в более чем $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа спасателей МЧС России.

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