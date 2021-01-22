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18:22 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на акцию 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. “а, в” ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (“Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей”)», — сообщила Петренко.

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Она напомнила, что на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи власти отказали в проведении в субботу митингов. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, “ВКонтакте”, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — сказала Петренко.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

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