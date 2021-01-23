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01:16 (мск), источник: ТАСС

США обвинили экс-сотрудницу посольства в России в краже документов по программе беженцев

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения трем иностранцам, в том числе бывшей сотруднице американского посольства в Москве Олесе Красиловой, в краже официальных документов, связанных с американской программой приема беженцев. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства юстиции США.

В числе подозреваемых — гражданка России Красилова, а также проживавший в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер и гражданин Иордании Хейсам Иса Сааду Саад.

Им предъявлены обвинения «в сговоре с целью кражи государственных документов и с целью обмануть власти США, в краже государственных документов, а также в сговоре с целью отмывания денег». Кроме того, Сааду и Красиловой отдельно предъявлены обвинения в «компьютерном мошенничестве и противоправной деятельности».

«Согласно обвинениям, в период примерно с февраля 2016 года по апрель 2019 года трое подозреваемых вступили в сговор под руководством Абдель Джабера с целью кражи государственных документов США, связанных с сотнями заявок на участие в программе приема беженцев», — сообщили в Минюсте.

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Отмечается, что Красилова в настоящее время находится на свободе, в то время как Саад и Абдель Джабер были задержаны.

14 февраля 2020 года Олеся Красилова, которая в тот момент являлась сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», была задержана в Испании, куда прибыла в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. Как сообщил тогда ТАСС представитель Национальной судебной коллегии Испании, выдачи Красиловой добивались «США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и оказания влияния на законные функции правительства Соединенных Штатов в отношении приема беженцев в страну с максимальным наказанием пять лет». Защита россиянки смогла доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции, после чего она вернулась в Москву.

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