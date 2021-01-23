10:11 (мск), источник: РБК
На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата
В Новой Москве
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«Во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК («Незаконное хранение оружия»). На месте работают следователи, правоохранители разыскивают виновных.
Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что конфликт произошел в одном из клубов Новой Москвы во время празднования свадьбы. По данным агентства, спор разгорелся на бытовой почве. «Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — сказал собеседник агентства. По сообщению ТАСС, в столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого.
О том, что в результате стрельбы скончались жених и его брат, также сообщил