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10:11 (мск), источник: РБК

На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

В Новой Москве из-за конфликта на празднике погибли двое мужчин, сообщает столичный СК.

«Во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК («Незаконное хранение оружия»). На месте работают следователи, правоохранители разыскивают виновных.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что конфликт произошел в одном из клубов Новой Москвы во время празднования свадьбы. По данным агентства, спор разгорелся на бытовой почве. «Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — сказал собеседник агентства. По сообщению ТАСС, в столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого.

О том, что в результате стрельбы скончались жених и его брат, также сообщил РЕН-ТВ. По информации телеканала, погибшие были уроженцами Молдавии, но имели российское гражданство. Злоумышленник скрылся с места преступления, уточняет РЕН-ТВ.

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