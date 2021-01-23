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16:17 (мск), источник: Ведомости

На протестной акции в Москве проходят задержания

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников протестной акции на Пушкинской площади в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщают «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Силовики задерживают преимущественно граждан с плакатами, а также участников, полностью закрывших свои лица балаклавами и капюшонами. По информации агентства, полицейские раздают протестующим маски, а также напоминают через громкоговоритель о несогласованности акции и необходимости соблюдения санитарных мер. Как обращает внимание «Интерфакс», большинство задержанных — молодые люди.

Корреспондент ТАСС сообщил, что протестующие попытались сорвать с сотрудницы полиции бронежилет, другого ее коллегу затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор. На Пушкинской периодически начинается давка.

В Дептрансе Москвы заявили, что протестующие заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская», а также умышленно блокируют дорожное движение. По оценкам столичного ГУ МВД, в акции принимают участие около 4000 человек.

Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).

Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).

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