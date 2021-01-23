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23 января, источник: ТАСС

В ОНК сообщили о более 600 задержанных за участие в несанкционированной акции в Москве

По информации ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, людей доставили в разные отделы полиции по городу.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 600 человек задержаны за участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек», — сказал он. По словам Мельникова, все они доставлены в разные отделы полиции по городу.

По данным ГУ МВД по Москве, в субботу в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 4 тыс. человек.

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