Начальник генштаба Испании ушел в отставку после скандала с вакцинацией

Генерала обвинили в том, что он вместе с другими высокопоставленными военными чинами, находящимися под его командованием, привился от COVID-19 вне установленного порядка.
В связи с этим Вильярроя направил министру обороны Испании Маргарите Роблес прошение об отставке. Глава военного ведомства приняла его.
В своем письме генерал заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением при получении препарата от коронавируса.
Как пишет El Pais, Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других военнослужащих, прикомандированных к Генштабу страны, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу по иммунизации населения от коронавируса. Эта информация вызвала волну критики в адрес генерала. Издание сообщает, что Роблес приняла решение об отставке начальника Генштаба еще накануне вечером. При этом смена руководства состоится не раньше вторника, 26 января, когда по этому поводу соберется Совет министров Испании.
По данным испанского Минздрава, с начала пандемии COVID-19 в стране заболели почти 2,5 млн человек, 55 тыс. жителей умерли. В стране уже распределено по клиниками более 1,3 млн доз вакцины от коронавируса, более 1,1 млн человек привились.